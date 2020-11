I Pm di Roma indagano sulla scorta di Conte al servizio della fidanzata (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura di Roma sta indagando sull’utilizzo della scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La storia risale a fine ottobre, quando la fidanzata del premier Olivia Palladino fu aiutata ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura dista indagando sull’utilizzodel presidente del Consiglio Giuseppe. La storia risale a fine ottobre, quando ladel premier Olivia Palladino fu aiutata ... sul sito.

fattoquotidiano : Traffico d’influenze. I pm di roma indagano su un ex consigliere delLa presidente del senato [Leggi] - Idl3 : RT @UnioneSarda: #Roma - Denuncia sulla scorta del premier #Conte, indagano i pm - UnioneSarda : #Roma - Denuncia sulla scorta del premier #Conte, indagano i pm - Marotta14Mauro : RT @fattoquotidiano: Traffico d’influenze. I pm di roma indagano su un ex consigliere delLa presidente del senato [Leggi] - max65bo : RT @fattoquotidiano: Traffico d’influenze. I pm di roma indagano su un ex consigliere delLa presidente del senato [Leggi] -