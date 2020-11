Formazioni ufficiali Bologna Crotone: Orsolini titolare, Messias-Simy per i calabresi (Di domenica 29 novembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Bologna Crotone match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Crotone, match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. Crotone (3-5-2):: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Ledimatch valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg;, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.(3-5-2):: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Petriccione, Molina, Reca;. Allenatore: Giovanni Stroppa. Leggi su Calcionews24.com

