Dietrofront del Comune | “Decidono i tifosi | sarà stadio Diego Armando Maradona”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo le proteste per la scelta deldi inserire comunale nel nome delloarriva la decisione. “La nostra intenzione è di fare felici i nostri. Maradona è stato, è elegato per sempre alla città di Napoli”. Così Ciro Borriello, assessore allo Sport deldi Napoli, a ‘NapoliMagazine.Com’. “Voglio precisare che sul nome dellodi Napoli sono ia decidere – continua l’assessore – Per cui, avendo appreso tramite le vostre numerose segnalazioni, il mancato gradimento del termine “comunale” associato aMaradona, credo che possiamo procedere con la denominazione “...