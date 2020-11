Comprare PS5 è impossibile, e eBay mette in guardia dalle truffe (Di domenica 29 novembre 2020) Come molti tra voi già sapranno, il grande giorno di PS5 è finalmente arrivato. Lo scorso 19 novembre la console next-gen di casa Sony si è infatti fatta strada sugli scaffali dei negozi fisici e online italiani, dando ufficialmente il via alla nuova generazione del gaming secondo PlayStation. E naturalmente all’inevitabile sfida con Microsoft e con le sue Xbox Series X e Xbox Series S, anche loro disponibili per l’acquisto – in questo caso dal 10 novembre 2020. Con la nuova piattaforma della famiglia PlayStation ad aver fatto il suo debutto, non tutti sono però riusciti a portarsene una a casa. Anzi, sono tantissimi gli appassionati rimasti a bocca asciutta, considerando che sia i pre-order che la riapertura delle vendite al day-one hanno letteralmente infiammato la rete e portato a repentini sold-out – tanto che ci troviamo di fronte al miglior lancio di sempre per un device ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Come molti tra voi già sapranno, il grande giorno di PS5 è finalmente arrivato. Lo scorso 19 novembre la console next-gen di casa Sony si è infatti fatta strada sugli scaffali dei negozi fisici e online italiani, dando ufficialmente il via alla nuova generazione del gaming secondo PlayStation. E naturalmente all’inevitabile sfida con Microsoft e con le sue Xbox Series X e Xbox Series S, anche loro disponibili per l’acquisto – in questo caso dal 10 novembre 2020. Con la nuova piattaforma della famiglia PlayStation ad aver fatto il suo debutto, non tutti sono però riusciti a portarsene una a casa. Anzi, sono tantissimi gli appassionati rimasti a bocca asciutta, considerando che sia i pre-order che la riapertura delle vendite al day-one hanno letteralmente infiammato la rete e portato a repentini sold-out – tanto che ci troviamo di fronte al miglior lancio di sempre per un device ...

