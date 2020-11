“Capirei se ci chiedessero di mettere una pigna nel cu** ma è solo una mascherina” | la campagna del Comune di Matano scatena la polemica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Unadi sensibilizzazioni multi-soggetto: così ildi Martano, in provincia di Lecce, ha deciso di coinvolgere i cittadini in quella che è una battaglia cruciale, quella al covid-19. E allora il messaggio di proteggersi usando la mascherina e rispettando le altre misure di sicurezze è stato declinato in diversi soggetti, 15 in tutto, ognuno con una frase o citazione. Dal 22 novembre scorso, se ne sono visti vari esempi postati sui social, da “a volte è meglio stare zitti e sembrare stupidi, piuttosto che indossare la mascherina lasciando fuori il naso e togliere ogni dubbio” o “Chi ama protegge. Proteggere è la più bella voce del verbo amare”. Empatia ma anche ironia, come chiavi per veicolare un importante messaggio. O almeno, questo si immagina dovesse essere l’intento. Perché uno dei soggetti non ha suscitato l’effetto sperato, anzi ha ...