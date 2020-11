A pochi minuti dalla diretta, Mara Venier riceve queste rose: il mittente? Clamoroso in Rai (Di domenica 29 novembre 2020) A poche ore dall'inizio della puntata di Domenica In di oggi, domenica 29 novembre, ecco che la mitica conduttrice, Mara Venier, riceve un grosso mazzo di rose bianche. Chi il mittente? Presto detto, Alberto Matano, il collega e conduttore de La vita in diretta spesso ospite proprio della Venier a Domenica In. Tra i due c'è un ottimo rapporto e il video rilanciato da Matano in cui si vede Zia Mara ricevere il mazzo di rose bianche sta lì a dimostrarlo. "La amo, I love Mara", scrive Matano a corredo del post-dedica. Nel filmato, caricato nelle story del suo profilo Instagram, la conduttrice di Domenica In indossa la mascherina. Eppure, è chiarissimo il fatto che stia sorridendo, felice per la sorpresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) A poche ore dall'inizio della puntata di Domenica In di oggi, domenica 29 novembre, ecco che la mitica conduttrice,un grosso mazzo dibianche. Chi il? Presto detto, Alberto Matano, il collega e conduttore de La vita inspesso ospite proprio dellaa Domenica In. Tra i due c'è un ottimo rapporto e il video rilanciato da Matano in cui si vede Ziare il mazzo dibianche sta lì a dimostrarlo. "La amo, I love", scrive Matano a corredo del post-dedica. Nel filmato, caricato nelle story del suo profilo Instagram, la conduttrice di Domenica In indossa la mascherina. Eppure, è chiarissimo il fatto che stia sorridendo, felice per la sorpresa ...

Giovanni Ciacci positivo al covid 19: Ogni Mattina cambia volto

Giovanni Ciacci è risultato positivo al covid 19. Lo ha annunciato pochi minuti fa dai social, rassicurando anche tutti sulle sue condizioni di salute. Non aveva nessun sintomo e ha scoperto di essere ...

