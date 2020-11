Verissimo, Francesco Totti ricorda Maradona: “È come se non fosse morto” (Di sabato 28 novembre 2020) La morte del grande Diego Armando Maradona è ancora una ferita aperta per numerosi tifosi ed esponenti del calcio italiano e non solo. Fra questi anche Francesco Totti che, intervistato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, vuole ricordare a modo suo il grande campione. Francesco Totti ricorda Maradona Il 25 novembre 2020 è una data che resterà impressa nel cuore e nei ricordi degli appassionati del calcio. Infatti, mercoledì scorso, è venuto a mancare Diego Armando Maradona. Campione del Napoli e della nazionale argentina, ‘El pibe de oro’ si è spento all’età di 60 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e non solo. Fra coloro che hanno voluto ricordarlo spicca anche ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 28 novembre 2020) La morte del grande Diego Armandoè ancora una ferita aperta per numerosi tifosi ed esponenti del calcio italiano e non solo. Fra questi ancheche, intervistato anel salotto di Silvia Toffanin, vuolere a modo suo il grande campione.Il 25 novembre 2020 è una data che resterà impressa nel cuore e nei ricordi degli appassionati del calcio. Infatti, mercoledì scorso, è venuto a mancare Diego Armando. Campione del Napoli e della nazionale argentina, ‘El pibe de oro’ si è spento all’età di 60 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e non solo. Fra coloro che hanno volutorlo spicca anche ...

MediasetPlay : 'Maradona non è morto, è ancora qui con noi' ???? #Verissimo @Totti - GaeBrancaccio : Ma quanto è simpatico, bello e fresco @Totti.. Grande omaggio per Diego. L'Italia ha avuto tre 10 uno più forte… - UmbertoCondemi_ : Hanno sempre dipinto Francesco Totti come l’uomo delle barzellette, tacciato di ignoranza. Ho sentito dire, ed ho… - massiminowow : Stupendo Francesco ?? #Verissimo - LaMaryNapoli : Francesco Totti ricorda #Maradona ????#verissimo -