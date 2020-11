Tre aborigeni vittime di un prete pedofilo citano in giudizio Papa Francesco E chiedono risarcimento alla Chiesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Nuovo scandalo pedofilia in Australia., l’arcivescovo di Melbourne, monsignor Peter Andrew Comensoli, e la sua stessa arcidiocesi sono stati citati indavantiCorte Suprema dello Stato di Victoria. A denunciarli sono stati tre uominiche dichiarano di aver subito abusi sessuali quando erano bambini da padre Michael Glennon. Secondo l’accusa, il Vaticano sarebbe stato al corrente dei reati di pedofilia commessi dalaustraliano ma non avrebbe preso alcun provvedimento dopo la sua condanna a due anni di reclusione, avvenuta nel 1978, per abusi e violenze sessuali su quindici minori. Le tre presunte, che hanno chiesto di restare anonime, sostengono di aver subito gravi ripercussioni dopo gli abusi: sono diventati ...