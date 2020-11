The Voice Senior, censurata all’ultimo minuto una scena con Elettra Lamborghini: ecco cosa sarebbe successo (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri sera su Rai 1 è partita ufficialmente la prima edizione di The Voice Senior, la versione over 60 del celebre format. Tra i giudici troviamo Al Bano Carrisi con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Clementino e Gigi d’Alessio che, esibizione dopo esibizione, dovranno comporre il loro team. Ad accompagnare invece i concorrenti dal backstage al palco troviamo Antonella Clerici. Nella prima puntata di ieri abbiamo conosciuto tante storie di vita. Una concorrente in particolare ha colpito pubblico e i coach. Stiamo parlando di Viviana Stucchi, ex concorrente e vincitrice dello Zecchino d’oro con Il pulcino Ballerino, e mamma di Luca Vismara, ex concorrente di Amici e de L’Isola dei Famosi. La donna, con un outfit moderno e giovanile, si è esibita sulle note di Musica (e il resto scompare), brano portato sul palco del Festival di Sanremo da ... Leggi su trendit (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri sera su Rai 1 è partita ufficialmente la prima edizione di The, la versione over 60 del celebre format. Tra i giudici troviamo Al Bano Carrisi con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Clementino e Gigi d’Alessio che, esibizione dopo esibizione, dovranno comporre il loro team. Ad accompagnare invece i concorrenti dal backstage al palco troviamo Antonella Clerici. Nella prima puntata di ieri abbiamo conosciuto tante storie di vita. Una concorrente in particolare ha colpito pubblico e i coach. Stiamo parlando di Viviana Stucchi, ex concorrente e vincitrice dello Zecchino d’oro con Il pulcino Ballerino, e mamma di Luca Vismara, ex concorrente di Amici e de L’Isola dei Famosi. La donna, con un outfit moderno e giovanile, si è esibita sulle note di Musica (e il resto scompare), brano portato sul palco del Festival di Sanremo da ...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - repubblica : Rai, 'The voice senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - trash_italiano : #TheVoiceSenior, censurata all’ultimo minuto una scena con Elettra Lamborghini: la sua 'lezione di twerk' avrebbe p… - giampiero661MJ : RT @fraversion: numeri ottimi per il debutto per The Voice Senior: 4 milioni 483 milioni spettatori con il 19.80% di share (con chiusura a… - franco_bagnasco : Per @tpi ho visto il debutto di The Voice Senior, ieri sera su #Rai1 -