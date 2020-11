Si risveglia in obitorio dopo essere stato dichiarato morto

fanpage : Sembrava morto ed era pronto alla sepoltura, poi si è risvegliato -

Peter Kigen, dopo essere stato ricoverato in ospedale in codice rosso, è stato dichiarato morto, ma si risveglia in obitorio con un urlo di dolore ...Dopo essere stato ricoverato in codice rosso a seguito di una caduta in casa, Peter Kigen, che vive in Kenya, era stato dato per morto e portato in obitorio. Con grande sorpresa d ...