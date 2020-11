"Secondo me un po' rischi". La Meloni intercettata da Striscia, cosa le esce di bocca su Conte: ora sono guai per il premier? | Video (Di sabato 28 novembre 2020) A Striscia la Notizia, nella puntata di venerdì 27 novembre, Dario Ballantini imita Giuseppe Conte. Il premier del tg satirico di Canale 5 intercetta i politici "preoccupato da Mario Draghi". Di questi tempi infatti il nome dell'ex governatore della Banca centrale europea è tra i più papabili sostituti di Conte. Una personalità che trova maggioranza e opposizione d'accordo. E così Ballantini ha voluto essere tranquillizzato fermando chi con la politica ci lavora. Tra questi anche Giorgia Meloni che subito lo ha messo in guardia: "Eh, Secondo me un po' rischi". Una frase sfuggita quella della leader di Fratelli d'Italia, che potrebbe nascondere un pazzesco retroscena, magari un governo di unità nazionale. In ogni caso la risposta di "Conte" è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Ala Notizia, nella puntata di venerdì 27 novembre, Dario Ballantini imita Giuseppe. Ildel tg satirico di Canale 5 intercetta i politici "preoccupato da Mario Draghi". Di questi tempi infatti il nome dell'ex governatore della Banca centrale europea è tra i più papabili sostituti di. Una personalità che trova maggioranza e opposizione d'accordo. E così Ballantini ha voluto essere tranquillizzato fermando chi con la politica ci lavora. Tra questi anche Giorgiache subito lo ha messo in guardia: "Eh,me un po'". Una frase sfuggita quella della leader di Fratelli d'Italia, che potrebbe nascondere un pazzesco retroscena, magari un governo di unità nazionale. In ogni caso la risposta di "" è ...

Cxrboon : @MBiso_ Ti prego stacca un secondo sennò rischi di diventare più forte di me - PropagandaRigh1 : Secondo chi vuole anticipare la messa, che rischi correremmo in più a mezzanotte rispetto alle dieci? Ovvero, con q… - Ladyblu8 : RT @LBaccio: @TatyTDV Credo abbia frainteso il senso della mia domanda (colpa mia, evidentemente: lo hanno fatto in molti). Intendevo: sec… - MaxGlicerina : RT @LBaccio: @TatyTDV Credo abbia frainteso il senso della mia domanda (colpa mia, evidentemente: lo hanno fatto in molti). Intendevo: sec… - EmmeAA : @EnderOdisseus_ Ci sono due rischi concreti: riprendersi la nostra libertà, sospesa pee troppo tempo, e una influen… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo rischi Verso la fine dell'anno: mercati tra rischi e opportunità We Wealth Amnesty ad Amazon: “Salute e sicurezza dei lavoratori siano al primo posto”

Dall’inizio della pandemia da Covid-19 i lavoratori e le lavoratrici di Amazon stanno rischiando la salute e la vita per garantire che beni essenziali siano consegnati alla nostra porta di casa, assic ...

Striscia la Notizia, Giorgia Meloni e la frase sfuggita su Giuseppe Conte: "Un po' rischi", ora sono guai per il premier?

A Striscia la Notizia , nella puntata di venerdì 27 novembre , Dario Ballantini imita Giuseppe Conte . Il premier del tg satirico di Canale ...

Dall’inizio della pandemia da Covid-19 i lavoratori e le lavoratrici di Amazon stanno rischiando la salute e la vita per garantire che beni essenziali siano consegnati alla nostra porta di casa, assic ...A Striscia la Notizia , nella puntata di venerdì 27 novembre , Dario Ballantini imita Giuseppe Conte . Il premier del tg satirico di Canale ...