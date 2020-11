Scuola | Clementi | «Gli studenti fanno bene a protestare» I presidi | «Siamo al punto zero»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 novembre 2020) «Io sono per aprire la. Nessuno in Europa le ha chiuse, anche con situazioni epidemiologiche con Covid-19 peggiori dell’Italia. Sono i ragazzi che ci chiedono di riaprire ed è una cosa bellissima.contro una didattica esclusivamente a distanza». Ne è convinto Massimo, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Irccs ospedale San Raffaele.: bisogna dare sostegno ai ragazzi L’esperto offre il suo sostegno morale ai ragazzi che in questi giorni hanno portato avanti una protesta silenziosa per riavere il diritto di frequentare la. «L’Italia ha avuto paura non per quello che laha rappresentato. Perché – checché ne dica qualcuno – le scuole non hanno di ...