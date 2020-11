Ranieri Guerra Oms | il cantone di Ginevra è l' epicentro in Europa del virus

Leggi su agi

(Di sabato 28 novembre 2020) AGI – “In questo momento ildi(che è uno dei cantoni francofoni) è di fatto l'europeo”. Lo ha detto, direttore aggiunto dell'Oms e membro del Cts, intervenuto al Congresso straordinario digitale della Società italiana di Pediatria (Sip), dal titolo 'La Pediatria Italiana e la pandemia da SARS-CoV-2' e in programma fino a domani. Per, ildi“ha circa 3 volte la casistica italiana in questo momento con una saturazione già raggiunta di tutte le terapie intensive della città e del”. Siamo in presenza, ha continuato, “di una situazione abbastanza bizzarra in cui la Svizzera e tutto il Governo confederale non ha preso grandi decisioni di ...