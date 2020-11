Muore anche il padre della moglie di Stefano D’Orazio: “I miei due uomini, la vita è ingiusta” (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo aver detto addio al marito, il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio morto per covid-19, Tiziana Giardoni deve affrontare un’altra perdita drammatica, quella del suo papà. “I miei due uomini… i miei amori… la vita è stata ingiusta e crudele! Ciao papino mio“, le poche parole che ha scritto Tiziana su Instagram accanto a una foto che mostra Stefano e il suocero a Natale, con un tipico maglione a tema. Pronto il messaggio di affetto di Roby Facchinetti che, ripostando l’immagine, ha commentato: “Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo aver detto addio al marito, il batterista dei Poohmorto per covid-19, Tiziana Giardoni deve affrontare un’altra perdita drammatica, quella del suo papà. “Idue… iamori… laè stata ingiusta e crudele! Ciao papino mio“, le poche parole che ha scritto Tiziana su Instagram accanto a una foto che mostrae il suocero a Natale, con un tipico maglione a tema. Pronto il messaggio di affetto di Roby Facchinetti che, ripostando l’immagine, ha commentato: “Cara Tiziana, ancora una volta lati sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportarela dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore anche All'ospedale di Vallo muore anche di Covid donna di Castellabate: aveva 52 anni Salernonotizie.it Dolore e sconcerto per la morte di Veronica, stroncata a 33 anni: oggi l’ultimo saluto, i messaggi di cordoglio

Salerno – Dolore e incredulità per la morte dell’avvocatessa Veronica Stile ... Al dolore della famiglia si uniscono ed esprimono la loro solidarietà anche le comunità vicine. Da Angri, il sindaco ...

Contagion, Jude Law ammette: "Le previsioni sulla pandemia mi spaventarono a morte"

Jude Law, tra i protagonisti di Contagion, ha ricordato ciò che avvenne sul set del film di Steven Soderbergh e quindi le previsioni riguardanti la pandemia globale. Contagion, il film di Steven Soder ...

