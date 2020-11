Morta per Covid al quarto mese di gravidanza: Veronica Stile aveva 33 anni (Di sabato 28 novembre 2020) Addio Veronica Stile, avvocato 33enne, di Nocera Inferiore. Era una giovane mamma al quarto mese di gravidanza per il suo secondo figlio. Veronica Stile è una delle giovani vittime del Coronavirus. L’avvocatessa di Nocera Inferiore era al quarto mese di gravidanza quando è risultata positiva al tampone. Quando i sintomi si sono aggravati la trentatreenne è stata ricoverata all’ospedale di Napoli. Sembra soffrisse già di piastrinopenia, ovvero la presenza di una quantità di piastrine nel sangue inferiore rispetto alla norma.I medici non sono riusciti a salvarla. Lascia il marito Rosario Stanzione, ex calciatore, e la figlia di 3 anni. Da qualche giorno era ricoverata all’ospedale Cotugno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Addio, avvocato 33enne, di Nocera Inferiore. Era una giovane mamma aldiper il suo secondo figlio.è una delle giovani vittime del Coronavirus. L’avvocatessa di Nocera Inferiore era aldiquando è risultata positiva al tampone. Quando i sintomi si sono aggravati la trentatreenne è stata ricoverata all’ospedale di Napoli. Sembra soffrisse già di piastrinopenia, ovvero la presenza di una quantità di piastrine nel sangue inferiore rispetto alla norma.I medici non sono riusciti a salvarla. Lascia il marito Rosario Stanzione, ex calciatore, e la figlia di 3. Da qualche giorno era ricoverata all’ospedale Cotugno di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, aspetta per 18 ore un posto in Terapia intensiva all’ospedale di Barcellona: donna di 81 anni morta a… - petergomezblog : Città a orari scaglionati per evitare assembramenti sui mezzi pubblici nelle ore di punta? Dopo sei mesi la promess… - fanpage : Il commovente messaggio di Asia Argento per la morte della mamma #DariaNicolodi - xcloserthanyou : Comunque iniziare a lavorare alle 9:25 e sveglia alle 7:30 dopo più di un anno sono da manicomio. Sono morta. E con… - Sere_Ish : RT @Teta85223232: @sergiodesiena La mia amica, morta sola e disperata per i suoi cani rimasti soli. Vorrei credere, almeno per sperare che… -