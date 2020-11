"Mattarella non è il suo badante". Dago-bomba su Conte: "Facile da sostituire", dal Quirinale voci tombali sul premier (Di sabato 28 novembre 2020) “Questo vociare di rimpasti e rimpastini inquieta non poco il Quirinale”. Lo scrive Dagospia, che ha raccolto indiscrezioni provenienti dal Colle che parlano dell'inquietudine dei consiglieri di Sergio Mattarella riguardo all'attuale situazione politica. Nelle ultime ore è tornato in auge il tema del rimpasto, che secondo i media potrebbe avvenire dopo la manovra di fine anno. Il sito di Roberto D'Agostino fa notare che un conto è “un rimpastino con le dimissioni volontarie dei ministri da sostituire (De Micheli, Catalfo e Patuanelli)” e un altro invece è “un rimpasto in piena regola che significherebbe una crisi con conseguenti consultazioni e voto di fiducia”. L'inquietudine del Quirinale è legata alla poca responsabilità dei giallorossi, che non starebbero considerando cosa vorrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “Questoare di rimpasti e rimpastini inquieta non poco il”. Lo scrivespia, che ha raccolto indiscrezioni provenienti dal Colle che parlano dell'inquietudine dei consiglieri di Sergioriguardo all'attuale situazione politica. Nelle ultime ore è tornato in auge il tema del rimpasto, che secondo i media potrebbe avvenire dopo la manovra di fine anno. Il sito di Roberto D'Agostino fa notare che un conto è “un rimpastino con le dimissioni volontarie dei ministri da(De Micheli, Catalfo e Patuanelli)” e un altro invece è “un rimpasto in piena regola che significherebbe una crisi con conseguenti consultazioni e voto di fiducia”. L'inquietudine delè legata alla poca responsabilità dei giallorossi, che non starebbero considerando cosa vorrebbe ...

