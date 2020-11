Maradona | esame tossicologico per rilevare eventuali tracce di alcol e droga

Leggi su curiosauro

(Di sabato 28 novembre 2020) Neanche dopo essere stato tumulato c’è pace per: disposto l’pernel sangue e nelle urinediCosì come quando era in vita, a causa delle sue frequentazioni ambigue di boss della camorra, dello stile di vita improntato agli eccessi, dell’abuso die sostanze stupefacenti nonché L'articolo Curiosauro.