Maradona e le notti a Forcella | il nipote del boss Giuliano | “Vi racconto come conobbi Diego”

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La foto che vedenella vasca a forma di ostrica insieme con i fratellidi, che negli anni Ottanta erano i veri padroni della Napoli criminale, è diventata una immagine storica.non l’ha mai negata quella frequentazione. Ivolevano che l’altro re di Napoli, quello di tutta Napoli, sedesse al loro fianco. “Non dimenticherò mai la notte in cui”. Così Luigi, in un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’. Oggi ha 48 anni e vive a Reggio Emilia dove si è trasferito dopo aver inanellato e pagato una lunga sfilza di reati, è il figlio di Nunzio, il primo dei figli di Pio Vittorio, ed era lì con i suoi zii, Carmine e Raffaele ...

MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Lavorare al fianco di Maradona, il racconto di Restino - 100x100Napoli : Lavorare al fianco di Maradona, il racconto di Restino - LelloPinto : RT @LelloPinto: Dopo #Cabrini e Platini, aspettiamo con ansia interventi su Maradona di Agnelli, Nedved, Paratici, Agricola, Bettega, ma s… - LelloPinto : Dopo #Cabrini e Platini, aspettiamo con ansia interventi su Maradona di Agnelli, Nedved, Paratici, Agricola, Bette… - efeso27 : I nuovi eroi mondiali, la TV blocca tutto , per una notizia straordinaria, la morte di Diego Armando Maradona, geni… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona notti

anteprima24.it

«Io propongo che da oggi in poi per ricordare Maradona i tifosi dovranno, al minuto 10 di ogni gara, alzarsi in piedi, applaudire e intonare un coro, dedicargli la sua canzone, la sua ...Fabio Cannavaro, campione del mondo del 2006 e ultimo Pallone d’oro italiano, è a Doha per la Champions d’Asia. Sogna che questa sua iniziativa venga accolta dai tifosi, delle curve e degli altri sett ...