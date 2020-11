LIVE F1 | GP Bahrain in DIRETTA | la sessione riprende dopo la bandiera rossa | Leclerc e Vettel prova a evitare il taglio

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41: Ecco anche Verstappen, Albon Perez, Bottas e Hamilton tutti con gomme medie. 15.40: Il primo ad uscire è Lando Norris, con l’unica McLaren superstite. 15.38: SI RIPARTE PER LA Q2! 15.37: La Q2alle 15.38. 15.32: Lo spagnolo conferma problemi di trasmissione: la monoposto è partita in testacoda, verosimile problema di trasmissione. 15.29: Carlos Sainz si è girato in curva-1 e! Uno svantaggio per la Ferrari che stava per completare il giro coi suoi due piloti 15.27: Entrano in pista i piloti e tutti con gomme medie, quelle consigliate per il primo stint di gara. 15.25: VIA ALLA Q2! 15.23: Ferrari costretta a usare due set di gomme soft e questo inciderà nella gestione delle qualifiche. 15.20: Eliminati in Q1: Giovinazzi, Raikkonen, ...