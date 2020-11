La riforma del Mes è ancora peggio del Mes originale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Era il 16 marzo di quest’anno quando l’Eurogruppo si riuniva per affrontare il tema della riforma del Mes. L‘ordine del giorno, con la prima ondata della pandemia che faceva sentire i suoi effetti, venne poi cambiato all’ultimo minuto. Ne nacque, qualche settimana dopo, il “Mes sanitario”, che a parte la piccola Cipro nessuno si è mai sognato di richiedere. Beato chi credeva che la discussione sarebbe finita lì. E così, mentre ci apprestiamo a vedere la luce in fondo al tunnel della seconda ondata, si torna a parlare delle novità da introdurre nel Meccanismo. All’Eurogruppo è in calendario la riforma del Mes L’occasione è l’Eurogruppo convocato il prossimo 30 novembre. In tale sede i ministri dell’Economia dell’eurozona sono chiamati a fare un deciso passo in avanti rispetto ai lavori interrotti ad inizio primavera. Senza che, nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Era il 16 marzo di quest’anno quando l’Eurogruppo si riuniva per affrontare il tema delladel Mes. L‘ordine del giorno, con la prima ondata della pandemia che faceva sentire i suoi effetti, venne poi cambiato all’ultimo minuto. Ne nacque, qualche settimana dopo, il “Mes sanitario”, che a parte la piccola Cipro nessuno si è mai sognato di richiedere. Beato chi credeva che la discussione sarebbe finita lì. E così, mentre ci apprestiamo a vedere la luce in fondo al tunnel della seconda ondata, si torna a parlare delle novità da introdurre nel Meccanismo. All’Eurogruppo è in calendario ladel Mes L’occasione è l’Eurogruppo convocato il prossimo 30 novembre. In tale sede i ministri dell’Economia dell’eurozona sono chiamati a fare un deciso passo in avanti rispetto ai lavori interrotti ad inizio primavera. Senza che, nel ...

