Il siparietto della cantante è stato improvvisamente censurato (Di sabato 28 novembre 2020) Il tutorial di Elettra Lamborghini è stato censurato, dopo la polemica nata dal servizio di Detto Fatto. The Voice Senior, la Rai censura Elettra Lamborghini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 28 novembre 2020) Il tutorial di Elettra Lamborghini è, dopo la polemica nata dal servizio di Detto Fatto. The Voice Senior, la Rai censura Elettra Lamborghini su Notizie.it.

ericaerigena : Non mi aspettavo una presa di posizione così morbida da parte del conduttore e degli ospiti sul caso Detto Fatto, q… - sapetetuttovoi : RT @chepensatefa72: Si sentono offese dal siparietto della spesa sexy in TV ma postano pure le tube di Fallopio.Ipocrisia portami via... - ishka_iz : Parlano di libertà della donna e poi si 'indignano' nel vedere la massima espressione della libertà femminile che è… - lucianadc90 : Dai raga per una volta si può sbagliare, la Rai con quel siparietto ha fatto una cagata e tra l'altro proprio nel p… - uncaratteresolo : RT @chepensatefa72: Si sentono offese dal siparietto della spesa sexy in TV ma postano pure le tube di Fallopio.Ipocrisia portami via... -