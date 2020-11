Daria Bignardi | chi è l’ex marito Luca Sofri | età | carriera | vita privata

Leggi su viagginews

(Di sabato 28 novembre 2020), ecco chi è il celebre giornalista exdi. Ha lavorato per le testate più importanti in Italia.è un personaggio importante nel panorama della comunicazione in Italia. Famoso giornalista e blogger, oltre che conduttore radiofonico e scrittore, è conosciuto anche per essere statodella conduttrice e giornalista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com