Crotone | Stroppa | “Contro il Bologna dobbiamo fare assolutamente punti”

(Di sabato 28 novembre 2020) Vigilia di campionato per ildi Giovanniche domani affronterà in trasferta ilper la 9^ giornata di Serie A. Dopo il k.o. casalingo contro la Lazio, la squadra vuole provare arisultato contro i felsinei., parlacaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="529", getty images/caption"Buone prestazioni ma pochi punti? Abbiamo delle buone conoscenze econtinuare così. Sono convinto che i risultati arriveranno.giocare per i 3 punti", ha detto mister. "Cosa servirà contro il? Continuare aquanto già facciamo.migliorare negli episodi. ...

Riecco Golemic e Molina, da ieri in gruppo: il primo insegue per una maglia in difesa, dove al momento ci sono favoriti Magallan, Marrone e Luperto. Molina invece può giocare subito titolare, al posto ...Seduta di rifinitura mattutina al centro sportivo per il Crotone in vista della gara di domani al Dall’Ara contro il Bologna. Al termine dell’allenamento, mister Stroppa ha presentato il match […] ...