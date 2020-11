Adriano Celentano: con Prisencolinensinainciusol conquista le star su Twitter (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) Un VIDEO di Adriano Celentano sulle note di Prisencolinensinainciusol risalente al 1974 è diventato virale dopo essere stato condiviso da un utente e ha conquistato persino Neil Gaiman e Mark Frost. 46 anni dopo, il VIDEO di quando Adriano Celentano eseguì Prisencolinensinainciusol nel varietà Milleluci al fianco di Raffaella Carrà è divenuto virale su Twitter, conquistando (tra gli altri) anche Neil Gaiman, Mark Frost ed Edgar Wright. Certi tesori artistici, in quanto tali, non vengono scalfiti dal tempo che passa. Anzi, il trascorrere degli anni può donare loro una nuova giovinezza, facendo sì che arrivino a conquistare anche le nuove generazioni che, altrimenti, avrebbero rischiato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 novembre 2020) Undisulle note dirisalente al 1974 è diventato virale dopo essere stato condiviso da un utente e hato persino Neil Gaiman e Mark Frost. 46 anni dopo, ildi quandoeseguìnel varietà Milleluci al fianco di Raffaella Carrà è divenuto virale sundo (tra gli altri) anche Neil Gaiman, Mark Frost ed Edgar Wright. Certi tesori artistici, in quanto tali, non vengono scalfiti dal tempo che passa. Anzi, il trascorrere degli anni può donare loro una nuova giovinezza, facendo sì che arrivino are anche le nuove generazioni che, altrimenti, avrebbero rischiato ...

repubblica : Adriano Celentano star di Twitter grazie a 'Prisencolinensinainciusol' - radiolisola : #NowPlaying: Adriano Celentano - L'Emozione Non Ha voce (Io Non So Parlar D'Amore) - abonardo : RT @Bri_Borup: Adriano Celentano - paolodudek : Adriano Celentano ?? - manzouzes : RT @Anne_JM: .@RebeccaManzoni Que c’est bon d’entendre il maestro Adriano Celentano sur Inter ! Grazie mille ?? -