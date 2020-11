Zidane: «Il migliore di sempre? Per alcuni Maradona, per altri…» (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervenuto in conferenza stampa, Zidane ha commentato la scomparsa di Maradona parlando dei migliori nella storia del calcio In conferenza stampa, Zinedine Zidane ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona e dei migliori talenti della storia del calcio. «Su chi sia il migliore della storia ho la mia opinione. Il problema è che qui si parla di tutti e alla fine abbiamo perso un fuoriclasse. Uno dirà che il migliore è Maradona, un altro Pelé, un altro Messi, un altro Ronaldo… Sono tutti fenomeni. È un giorno triste perché abbiamo perso una persona importante nel mondo del calcio, è stato unico. Rispetteremo la sua memoria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervenuto in conferenza stampa,ha commentato la scomparsa diparlando dei migliori nella storia del calcio In conferenza stampa, Zinedineha parlato della scomparsa di Diego Armandoe dei migliori talenti della storia del calcio. «Su chi sia ildella storia ho la mia opinione. Il problema è che qui si parla di tutti e alla fine abbiamo perso un fuoriclasse. Uno dirà che il, un altro Pelé, un altro Messi, un altro Ronaldo… Sono tutti fenomeni. È un giorno triste perché abbiamo perso una persona importante nel mondo del calcio, è stato unico. Rispetteremo la sua memoria». Leggi su Calcionews24.com

