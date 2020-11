Uomini e Donne news, Marco Cartasegna minacciato di morte (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra le tante voci controcorrente sulla morte di Diego Armando Maradona, non sfugge quella di Marco Cartasegna. L’ex tronista di Uomini e Donne, che oggi è molto impegnato in politica, è stato molto duro con il calciatore e i suoi fan. “Sembra che sia morto Maradona. Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi dispiace perché è morta una persona, ma non me ne frega niente” ha tuonato Cartasegna. E ancora: “Ho trovato una risposta a una domanda che mi facevo da anni: quando il corpo umano può resistere al devasto più totale di droga? Ecco, la risposta è sessant’anni. A tutte le persone che stanno dicendo che è stata l’ennesima tragedia, che non vedono l’ora che finisca questo 2020: non è stato il 2020, è stata la cocaina!”. E anche se le parole dell’ex tronista sono davvero ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra le tante voci controcorrente sulladi Diego Armando Maradona, non sfugge quella di. L’ex tronista di, che oggi è molto impegnato in politica, è stato molto duro con il calciatore e i suoi fan. “Sembra che sia morto Maradona. Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi dispiace perché è morta una persona, ma non me ne frega niente” ha tuonato. E ancora: “Ho trovato una risposta a una domanda che mi facevo da anni: quando il corpo umano può resistere al devasto più totale di droga? Ecco, la risposta è sessant’anni. A tutte le persone che stanno dicendo che è stata l’ennesima tragedia, che non vedono l’ora che finisca questo 2020: non è stato il 2020, è stata la cocaina!”. E anche se le parole dell’ex tronista sono davvero ...

