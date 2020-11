Un salto di qualità, coerente con il pronunciamento referendario (Di sabato 28 novembre 2020) Gli articoli di Alex Zanotelli, Emilio Molinari, Dacia Maraini e del Presidente della Camera Roberto Fico, apparsi nei giorni passati su il manifesto e sul Corriere della Sera, riaprono la discussione sul tema dell’acqua bene comune e sulla ripubblicizzazione del servizio idrico, a partire dalla legge nazionale che dovrebbe promuoverla e che giace da legislature alla Commissione Ambiente della Camera. A seguito della risposta del Presidente Fico, ci pare necessario mettere alcuni punti fermi. Intanto, occorre avere chiaro che la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 novembre 2020) Gli articoli di Alex Zanotelli, Emilio Molinari, Dacia Maraini e del Presidente della Camera Roberto Fico, apparsi nei giorni passati su il manifesto e sul Corriere della Sera, riaprono la discussione sul tema dell’acqua bene comune e sulla ripubblicizzazione del servizio idrico, a partire dalla legge nazionale che dovrebbe promuoverla e che giace da legislature alla Commissione Ambiente della Camera. A seguito della risposta del Presidente Fico, ci pare necessario mettere alcuni punti fermi. Intanto, occorre avere chiaro che la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

YvanGoSlow24 : @nox_2793 Situazione che si ripete ciclicamente. Banega, Kondogbia, Nainggolan e quelli citati da te. Tutta gente c… - nox_2793 : @YvanGoSlow24 Non so cosa cazzo succede quando vengono da noi..se lo scorso anno a novembre ci avessero detto che a… - nox_2793 : @YvanGoSlow24 Esatto esatto. Da lui ci si aspetta il salto di qualità, anche perché il Vidal giocatore non si discu… - saverio1406 : @AngeloTani @ilfoglio_it @luigidimaio @beretta_g Che salto di qualità da offrire bibite ad offrire svolte ???? - marcuzzo27 : @totofaz @sunday_ky @biscone69 @boysan69qo @Ferdi_Fe28 @xelagrillo @PSaltato @gabry1460 @leolambretta59… -

Ultime Notizie dalla rete : salto qualità Nuova campagna Tv, radio, digital e out of home per Italiaonline Fortune Italia