Terrorismo | un arresto a Cosenza | si addestrava per fare attentati e costruire ordigni

Con l'accusa di auto-addestramento ad attività con finalità di Terrorismo anche internazionale la Polizia ha arrestato un cittadino italiano residente in provincia di Cosenza. L'operazione, scattata in esecuzione di un'ordinanza del gip su richiesta della Dda di Catanzaro, fa parte dell'indagine "Miraggio", condotta dalla Digos Distrettuale di Catanzaro e di Cosenza, dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos, diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiTerrorismo di Catanzaro con il procuratore Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e il pm Graziella Viscomi.

Questa mattina la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda e dell’Antiterrorismo di Catanzaro nei confronti di ...

