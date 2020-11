Strage di Bologna, via all’ennesimo processo. Il teorema:1 milione di dollari (in contanti) agli stragisti (Di venerdì 27 novembre 2020) Aperta e subito rinviata all’11 gennaio prossimo dopo l’ammissione di tutte le parti civili l’udienza preliminare per l’ennesima inchiesta sulla Strage di Bologna che vede indagate, stavolta, dalla Procura Generale del capoluogo felsineo 4 persone per le quali i magistrati bolognesi hanno chiesto il rinvio a giudizio lo scorso 19 maggio. La Procura ha, infatti, depositato una nuovi documenti – 128 pagine – per sostenere il nuovo teorema rispolverando l’ennesimo sedicente pentito, che è anche uno dei quattro indagati. Si tratta di Paolo Bellini, un criminale comune spacciato per un esponente di Avangardia Nazionale. Anche se ad Avanguardia Nazionale nessuno l’ha mai visto ne conosciuto. Non solo. La fantasiosa teorizzazione della Procura sul nuovo scenario che i magistrati felsinei vogliono sostenere vedrebbe un’inverosimile ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Aperta e subito rinviata all’11 gennaio prossimo dopo l’ammissione di tutte le parti civili l’udienza preliminare per l’ennesima inchiesta sulladiche vede indagate, stavolta, dalla Procura Generale del capoluogo felsineo 4 persone per le quali i magistrati bolognesi hanno chiesto il rinvio a giudizio lo scorso 19 maggio. La Procura ha, infatti, depositato una nuovi documenti – 128 pagine – per sostenere il nuovorispolverando l’ennesimo sedicente pentito, che è anche uno dei quattro indagati. Si tratta di Paolo Bellini, un criminale comune spacciato per un esponente di Avangardia Nazionale. Anche se ad Avanguardia Nazionale nessuno l’ha mai visto ne conosciuto. Non solo. La fantasiosa teorizzazione della Procura sul nuovo scenario che i magistrati felsinei vogliono sostenere vedrebbe un’inverosimile ...

fattoquotidiano : Strage di Bologna, non solo Nar. Per la procura generale coinvolti anche Terza Posizione e Ordine Nuovo: “Ora visio… - sbonaccini : Strage di Bologna del 2 agosto 1980, anche la @RegioneER alla prima udienza del nuovo processo sui mandanti: 'Pass… - fattoquotidiano : Strage di Bologna, per procura generale Francesco Mangiameli (Terza Posizione) ucciso perché “si dissociò da proget… - PiccoloPesceNer : RT @ellyesse: Grazie alla tenacia dell’Associazione dei familiari delle vittime e alle indagini della Procura generale, parte oggi il proce… - palabritadepape : RT @ValerioMinnella: Lo sapevamo, ma vale la pena ricordarlo: il finanziatore della #StrageDiBologna del #2Agosto è Licio #Gelli; gli esecu… -