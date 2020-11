Roma: Areti, procede piano sostituzione contattori elettrici con seconda generazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - procede a Roma il piano per la sostituzione dei contatori dell'energia elettrica con i misuratori 'smart' di seconda generazione. L'installazione dei nuovi contatori, iniziata ad ottobre, è giunta a 40.000 Smart Meters già operativi nel IX Municipio e sarà da oggi accompagnata da una campagna di informazione e di sensibilizzazione volta ad illustrare ai cittadini i vantaggi offerti dai nuovi dispositivi. La campagna, veicolata sui canali web e su affissioni, proseguirà negli altri quattordici municipi dell'area capitolina, parallelamente alle operazioni di installazione. Il piano di Messa in Servizio del Sistema di Smart Metering di seconda generazione (PMS2) gestito da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020), 27 nov. (Adnkronos) -ilper ladei contatori dell'energia elettrica con i misuratori 'smart' di. L'installazione dei nuovi contatori, iniziata ad ottobre, è giunta a 40.000 Smart Meters già operativi nel IX Municipio e sarà da oggi accompagnata da una campagna di informazione e di sensibilizzazione volta ad illustrare ai cittadini i vantaggi offerti dai nuovi dispositivi. La campagna, veicolata sui canali web e su affissioni, proseguirà negli altri quattordici municipi dell'area capitolina, parallelamente alle operazioni di installazione. Ildi Messa in Servizio del Sistema di Smart Metering di(PMS2) gestito da ...

Il Piano di Messa in Servizio del Sistema di Smart Metering di seconda generazione (PMS2) gestito da Areti, la società del gruppo Acea per il settore della distribuzione elettrica, prevede, solo ...

