Poste Italiane: “E-Commerce in continua crescita nella provincia di Salerno” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane nel salernitano. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, si è registrato un incremento del 49% dei pacchi e-Commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. ’Azienda, grazie alla propria capillarità e all’efficienza della rete distributiva che sul territorio può contare su 31 Centri di Recapito e 280 Uffici Postali, è riuscita a far fronte alle nuove esigenze del mercato, ai nuovi bisogni dei consumatori e soprattutto al considerevole incremento di richieste dei cittadini in questo periodo di emergenza. “Per Poste Italiane – come ricordato dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre – il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCresce ancora il numero dei pacchi consegnati danel salernitano. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, si è registrato un incremento del 49% dei pacchi e-rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. ’Azienda, grazie alla propria capillarità e all’efficienza della rete distributiva che sul territorio può contare su 31 Centri di Recapito e 280 Uffici Postali, è riuscita a far fronte alle nuove esigenze del mercato, ai nuovi bisogni dei consumatori e soprattutto al considerevole incremento di richieste dei cittadini in questo periodo di emergenza. “Per– come ricordato dall’Amministratore Delegato diMatteo Del Fante in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre – il ...

MlSHLOU : qui per dirvi che il centro assistenza poste italiane fa abbastanza schifo, inizialmente mi hanno messo un bot quin… - Cecife7 : RT @mesmeri: Per i piccoli che credono a Babbo Natale (cioè ci crediamo tutti, non scherziamo), Poste Italiane invia gratuitamente una lett… - Ballerinadijazz : RT @mesmeri: Per i piccoli che credono a Babbo Natale (cioè ci crediamo tutti, non scherziamo), Poste Italiane invia gratuitamente una lett… - vanillipi : @anduelll ho pagato tutti i bollettini per la scuola online a costo di litigare una giornata intera con i malfunzio… - waxo74 : @PosteSpedizioni sono in attesa di una raccomandata urgentissima che ha lasciato la svezia il 17 novembre. Postnord… -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane POSTE ITALIANE: IN BASILICATA CONTINUA A CRESCERE L'ECOMMERCE Cronache TV Poste diversifica il pagamento delle pensioni

"L’accesso agli sportelli che si trovano nel Comune di Massa Marittima e non solo nella cittadina – scrivono Poste Italiane – sarà programmato e scaglionato. Chi avrà diritto all’accesso per la riscos ...

Champions League, ecco la favorita per la vittoria

Si è conclusa ieri la quarta giornata dei gironi di Champions, con le italiane Juventus, Lazio e Atalanta che hanno ben figurato portando a casa i tre punti e ...

"L’accesso agli sportelli che si trovano nel Comune di Massa Marittima e non solo nella cittadina – scrivono Poste Italiane – sarà programmato e scaglionato. Chi avrà diritto all’accesso per la riscos ...Si è conclusa ieri la quarta giornata dei gironi di Champions, con le italiane Juventus, Lazio e Atalanta che hanno ben figurato portando a casa i tre punti e ...