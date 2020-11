Napoli, morto in un bagno dell'ospedale Cardarelli: pm indagano su altri decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) commenta Italy Photo Press La Procura di Napoli sta indagando anche su altri decessi avvenuti all' ospedale Cardarelli nello stesso periodo in cui è morto Giuseppe Cantalupo , l'84enne trovato senza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) commenta Italy Photo Press La Procura dista indagando anche suavvenuti all'nello stesso periodo in cui èGiuseppe Cantalupo , l'84enne trovato senza ...

Diego Armando Maradona morto, Napoli piange il suo dio. Lo stadio San Paolo illuminato e il cuore dei napoletani

Nella sua villa, il Pibe de oro era seguito da sanitari che lo tenevano costantemente sotto controllo e di tanto in tanto l’ex numero 10 del Napoli usciva per una passeggiata. L’ultima è stata ripresa ...

Cabrini su Maradona: "Se fosse stato della Juventus, forse sarebbe ancora qui"

Il pensiero di Antonio Cabrini sulla morte di Diego Armando Maradona: "L'amore di Napoli è stato forte e autentico, ma malato". A 'Irpinia Tv', l'ex terzino della Juventus Antonio Cabrini ha ...

