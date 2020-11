Morte Maradona, il ricordo di Ancelotti: “Diego va oltre la Mano de Dios. Il mondiale in Messico? Non ho dubbi” (Di sabato 28 novembre 2020) L'ex allenatore e centrocampista del Milan, Carlo Ancelotti, parla di Maradona.L'attuale tecnico dell'Everton, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Premier League contro il Leeds, ha ricordato nelle sue dichiarazioni pre-match il rivale in campo Diego Armando Maradona. Morte Maradona, Simeone ricorda il Pibe de Oro: “Da bambini tutti volevamo essere Diego, lui sapeva sempre tutto”Queste le parole dell'ex allenatore del Napoli: "Ho bei ricordi del mio rapporto con lui. Era un grande uomo ed è stato il nostro migliore rivale. È una grande perdita per il calcio, anche se la sua memoria e il suo percorso in questo sport vivranno in eterno. Ha dato una spinta incredibile alla crescita del calcio italiano. La Mano de Dios? Era fallo di ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) L'ex allenatore e centrocampista del Milan, Carlo, parla di.L'attuale tecnico dell'Everton, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Premier League contro il Leeds, ha ricordato nelle sue dichiarazioni pre-match il rivale in campo Diego Armando, Simeone ricorda il Pibe de Oro: “Da bambini tutti volevamo essere Diego, lui sapeva sempre tutto”Queste le parole dell'ex allenatore del Napoli: "Ho bei ricordi del mio rapporto con lui. Era un grande uomo ed è stato il nostro migliore rivale. È una grande perdita per il calcio, anche se la sua memoria e il suo percorso in questo sport vivranno in eterno. Ha dato una spinta incredibile alla crescita del calcio italiano. Lade? Era fallo di ...

