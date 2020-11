Mascherine chirurgiche e mascherine compostabili in bambù: combinazione efficace al 99,8% contro il coronavirus (Di venerdì 27 novembre 2020) Alessandro Nunziati Aumentare l’efficacia di protezione delle mascherine chirurgiche garantendo il 99,8% di filtrazione batterica e una superficie sempre pulita verso l’esterno. Questo è ciò che si ottiene attraverso l’utilizzo combinato di due mascherine, una “tradizionale” chirurgia e una monovelo compostabile al bambù, realizzata con un brevetto di Körber Tissue, che garantiscono una maggiore protezione negli ambienti Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 27 novembre 2020) Alessandro Nunziati Aumentare l’efficacia di protezione dellegarantendo il 99,8% di filtrazione batterica e una superficie sempre pulita verso l’esterno. Questo è ciò che si ottiene attraverso l’utilizzo combinato di due, una “tradizionale” chirurgia e una monovelo compostabile al, realizzata con un brevetto di Körber Tissue, che garantiscono una maggiore protezione negli ambienti Impronta Unika.

