Maradona | nessun ritardo nei soccorsi | l’ambulanza è arrivata in 11 minuti

Non ci sarebbe stato alcun ritardo nell'arrivo dei soccorsi per Diego Armando Maradona. La Gazzetta dello Sport riprende l'agenzia di Stato Telam e scrive che a stabilirlo è il controllo incrociato tra il registro delle chiamate al pronto soccorso dell'ospedale San Fernando e le immagini registrate dalle telecamere all'ingresso della casa del Pibe de Oro. Risulta contraddetta, dunque, la tesi dell'avvocato di Diego, Matias Morla. Questo è quanto scrive la rosea. "La prima delle 12 ambulanze intervenute sul luogo ha infatti tardato appena 11 minuti, tempo considerato più che ragionevole. A determinarlo è stato il semplice incrocio tra il registro delle chiamate pervenute al pronto soccorso dell'ospedale San Fernando e le immagini registrate dalle telecamere all'ingresso del residence in cui si trova l'abitazione del

Non ci sarebbe stato alcun ritardo nell’arrivo dei soccorsi per Diego Armando Maradona. La Gazzetta dello Sport riprende l’agenzia di Stato Telam e scrive che a stabilirlo è il controllo incrociato tr ...

Maradona: Zico, con lui grande amicizia e nessuna rivalità

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - In serie A Arthur Antunes Coimbra (per tutti Zico) e Diego Maradona hanno condiviso la stagione 1984-'85. Ed il brasiliano, allora stella dell'Udinese, parlando a Sky ha fatto ...

