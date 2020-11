Maradona e il suo patrimonio | a quanto ammonta? E a chi lascerà l’eredità?

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo l’addio a, stroncato da un’insufficienza cardiaca il 25 novembre, si comincia a parlare della sua eredità e come verrà suddiviso il. Si cercano documenti testamentari e la burocrazia legale dovrà occuparsi di tutto ciò a partire dal conteggio dei beni mobili ed immobili. IldiMa qual è ilstimato? E chi potrà beneficiarne? Auto, immobili, conti correnti, case, tutto dovrà essere documentato. In Argentina si sospetta che i 100mila dollari finora conteggiati siano frutto di ammanchi, debiti e favori fatti ad amici. I suoi beni sembrano essere: Una villa a Segurola e Habana e nello stesso quartiere un’altra villa chiamata “Devoto” oltre a una terza residenza a Puerto Madero. Ma non solo: il calciatore argentino aveva anche altre ...

Maradona non abitava in una villa in collina e si allenava in una palestra segreta giù in cantina, dietro due porticine piccolissime e giallastre, come se il vero olimpo fosse ...ROMA – Il più grande calciatore di tutti i tempi non amava solo il pallone. Nella sua vita estrema e guascona c’erano di mezzo anche le automobili, e quelle da lui più desiderate non potevano che esse ...