L’Europa vuole massimizzare la circolazione e il riuso dei dati (Di venerdì 27 novembre 2020) La presentazione del Data Governance Act sul riuso dei datiLa Commissione europea ha pubblicato il tanto atteso Data Governance Act, la sua proposta per un regolamento comunitario che stabilisca norme omogenee per la condivisione dei dati all’interno dell’Unione. Lo scopo ultimo è quello di favorire la circolazione di dati provenienti dal settore pubblico ma che sono soggetti ad altri diritti (siano essi dati personali, soggetti a tutela di proprietà intellettuale o segreti commerciali); di regolare il tarsferimento di dati tra aziende, anche dietro compenso e con l’aiuto di intermediari; di incentivare attraverso una maggior trasparenza e sicurezza la cessione di dati per scopi altruistici. Questo futuro regolamento, che riguarda i soli ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) La presentazione del Data Governance Act suldeiLa Commissione europea ha pubblicato il tanto atteso Data Governance Act, la sua proposta per un regolamento comunitario che stabilisca norme omogenee per la condivisione deiall’interno dell’Unione. Lo scopo ultimo è quello di favorire ladiprovenienti dal settore pubblico ma che sono soggetti ad altri diritti (siano essipersonali, soggetti a tutela di proprietà intellettuale o segreti commerciali); di regolare il tarsferimento ditra aziende, anche dietro compenso e con l’aiuto di intermediari; di incentivare attraverso una maggior trasparenza e sicurezza la cessione diper scopi altruistici. Questo futuro regolamento, che riguarda i soli ...

LegaSalvini : Maria Giovanna Maglie: 'La Cina ci ha infettato ed è l’unico paese che uscirà dal 2020 con un PIL in crescita. Vuol… - vitocrimi : Se vuole dimostrare di essere una comunità, l'Europa ha bisogno più che mai dell'unità e della solidarietà fra gli… - Piu_Europa : 'Non pretendo di decidere come spendere i soldi. Ma esigo che almeno non se ne butti una parte fuori dalla finestra… - ivancatalano_eu : @PaoloGentiloni @EU_Taxud quando si vuole l'iva la si può togliere a quanto pare. Basta che lo decide l'Europa? Per… - PMurroccu : RT @Noiconsalvini: ?? #SARDONE (LEGA): 'PAZZESCO! L'EUROPA VUOLE DARE LAVORO E ALLOGGIO AGLI IMMIGRATI' -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa vuole Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa Fortune Italia