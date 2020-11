La maestra d’asilo licenziata e le altre: cosa succede quando il nostro intimo viene violato (Di venerdì 27 novembre 2020) Da quando il caso della maestra d’asilo licenziata per un video intimo diffuso illecitamente è sorto agli onori delle cronache, si è parlato diffusamente del reato di revenge porn e del trattamento illecito di dati privati. Il caso di questa ragazza che da anni lotta per riavere una professione, un equilibrio emotivo ed una vita normale, è purtroppo ancora ben più frequente di quanto s’immagini. A livello giuridico inoltre ci sono vari aspetti della vicenda che meritano di essere approfonditi, perché permettono di inquadrarne la gravità e la complessità: ne abbiamo parlato con Alessia Sorgato, avvocato penalista che collabora con numerosi centri antiviolenza, e con Domenico Fragapane, il legale della ragazza. Da giorni i media stanno legando la vicenda della giovane maestra ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Dail caso dellaper un videodiffuso illecitamente è sorto agli onori delle cronache, si è parlato diffusamente del reato di revenge porn e del trattamento illecito di dati privati. Il caso di questa ragazza che da anni lotta per riavere una professione, un equilibrio emotivo ed una vita normale, è purtroppo ancora ben più frequente di quanto s’immagini. A livello giuridico inoltre ci sono vari aspetti della vicenda che meritano di essere approfonditi, perché permettono di inquadrarne la gravità e la complessità: ne abbiamo parlato con Alessia Sorgato, avvocato penalista che collabora con numerosi centri antiviolenza, e con Domenico Fragapane, il legale della ragazza. Da giorni i media stanno legando la vicenda della giovane...

