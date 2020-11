Il gran cuore di Mertens | dopo la partita corre ai Quartieri a portare i fiori per Maradona Video

(Di venerdì 27 novembre 2020) Napoli. Ha deciso di omaggiare, lontano da occhi indiscreti, portando un fascio diaiSpagnoli.aiper omaggiareIeri sera,la gara contro il Rijeka, Driessi è recato al murales del diez, per depositare deie pregando per qualche minuto per l’argentino. Il bellissimo gesto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Anna_1897 : @lapoelkann_ @crocerossa @BancoAlimentare Hai un gran cuore, una grande umanità e umiltà, dovremmo tutti imparare da te ???? - fmaxlanocita : RT @CalaminiciM: Se una gran fetta di umanità lo piange , e lo piange davvero, fatevene una ragione : e’ entrato nei cuori della gente nono… - Fede_Rico74 : RT @CalaminiciM: Se una gran fetta di umanità lo piange , e lo piange davvero, fatevene una ragione : e’ entrato nei cuori della gente nono… - cesarebrogi1 : RT @CalaminiciM: Se una gran fetta di umanità lo piange , e lo piange davvero, fatevene una ragione : e’ entrato nei cuori della gente nono… - alextua72 : @FrancescoOrdine Ma i 14 milioni di debito al Fisco italiano allora adesso li ripiana la gente di Napoli col suo gran cuore?! -

Ultime Notizie dalla rete : gran cuore

Inter Dipendenza

La speranza - afferma Francesco nel videomessaggio per l’aperura dei lavori - è la “virtù di un cuore che non si chiude nel buio, non si ferma al passato, non vivacchia nel presente, ma sa vedere il d ...L’antico maniero che ospitò Dante Alighieri è ridotto a pochi ruderi ma il Comune di Tresana ha un progetto per recuperarlo ...