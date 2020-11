I tabù degli psicofarmaci (Di venerdì 27 novembre 2020) Mentre poche persone manifestano perplessità o difficoltà ad assumere terapie antibiotiche o antidolorifiche al bisogno, i farmaci che hanno a che fare con le patologie psichiatriche e psicologiche scatenano dubbi e timori. Parlare di psicofarmaci molto spesso spaventa e preoccupa soprattutto perché associati ad occhi vitrei, deambulazione lenta, mente annebbiata e patologie gravi. Chi assume psicofarmaci quindi è pazzo o forse irrimediabilmente depresso? Non è in grado di gestirsi autonomamente? Subirà cambiamenti irreversibili? Ne sarà dipendente e schiavo per stare bene? Questi sono dubbi del tutto comprensibili che la conoscenza nazional popolare ha nel tempo radicato e tramandato nelle generazioni, lasciando spazio a perplessità, confusione e titubanze che necessitano di maggiore chiarezza. L’obiettivo di questo articolo è divulgativo, ossia ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Mentre poche persone manifestano perplessità o difficoltà ad assumere terapie antibiotiche o antidolorifiche al bisogno, i farmaci che hanno a che fare con le patologie psichiatriche e psicologiche scatenano dubbi e timori. Parlare dimolto spesso spaventa e preoccupa soprattutto perché associati ad occhi vitrei, deambulazione lenta, mente annebbiata e patologie gravi. Chi assumequindi è pazzo o forse irrimediabilmente depresso? Non è in grado di gestirsi autonomamente? Subirà cambiamenti irreversibili? Ne sarà dipendente e schiavo per stare bene? Questi sono dubbi del tutto comprensibili che la conoscenza nazional popolare ha nel tempo radicato e tramandato nelle generazioni, lasciando spazio a perplessità, confusione e titubanze che necessitano di maggiore chiarezza. L’obiettivo di questo articolo è divulgativo, ossia ...

