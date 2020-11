I medici | “Costruiamo una rete e una piattaforma digitale per la medicina territoriale”

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “Abbiamo dovuto mettere in campo una medicina territoriale improvvisata e siamo riusciti a far fronte all’emergenza ma ora va costruita una rete in cui dialoghino medici di famiglia e colleghi ospedalieri, a partire da una piattaforma digitale e per prepararci anche all’individuazione di coloro a cui somministrare il vaccino anti-Covid per primi”. È una visione che guarda oltre i problemi del presente nella medicina territoriale funestata dal Covid, quella di Ignazio Grattagliano, presidente SIMG per la Puglia, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie.