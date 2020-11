Giorgio Gori a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “La discesa in campo di Berlusconi? A Mediaset temevamo tutti una catastrofe” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Eravamo tutti molto preoccupati,vedevamo la prospettiva di un impegno diretto del nostro presidente, del nostro editore in politica come una catastrofe“. Giorgio Gori, primo ospite della nuova stagione de ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda su Nove venerdì 27 Novembre alle 22.45, commenta così i giorni della discesa in campo di Silvio Berlusconi quando lui era un alto dirigente Mediaset. “Si era creato un vuoto politico – continua il sindaco di Bergamo – e Berlusconi temeva la vittoria della sinistra, quindi dei comunisti, e immaginava una possibile crisi per le sue aziende“. Nell’estate del 1993, ammette Gori, all’epoca dei fatti direttore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) “Eravamomolto preoccupati,vedevamo la prospettiva di un impegno diretto del nostro presidente, del nostro editore in politica come una catastrofe“., primo ospite della nuova stagione de ‘La’ di, in onda suvenerdì 27mbre alle 22.45, commenta così i giorni dellaindi Silvioquando lui era un alto dirigente. “Si era creato un vuoto politico – continua il sindaco di Bergamo – etemeva la vittoria della sinistra, quindi dei comunisti, e immaginava una possibile crisi per le sue aziende“. Nell’estate del 1993, ammette, all’epoca dei fatti direttore di ...

giorgio_gori : In Lombardia il vaccino antinfluenzale non ci sarà per tutti, scrive ?@ilpost? Lo dicono i documenti interni della… - petergomezblog : Questa sera dopo #Crozza riprendo l'indagine sul lato oscuro del successo. A Giorgio Gori chiederò della sua passi… - giorgio_gori : Il ?@washingtonpost? parla del #DonizettiOperaFestival e di #Bergamo, la “città devastata dal #COVID” che è riuscit… - ilfattovideo : Giorgio Gori a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “La discesa in campo di Berlusconi? A Mediaset temevamo tutti… - GiovanniPrimo2 : @alfosignorini @lapinella @defilippi_m @BarbaraDursofan @berlusconi @giorgio_gori @EndemolShineIT Leggete quasta ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Gori Giorgio Gori a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “La discesa in campo di Berlusconi? A Mediaset… Il Fatto Quotidiano Nardella e Gori programmano il futuro post-Covid: incontro live su La Nazione

È possibile seguirlo in diretta il 28 novembre alle 18,30 sulle pagine Facebook del sindaco Nardella e de La Nazione: modera la direttrice Agnese Pini ...

Giorgio Gori ed Emilio Fede ospiti di Peter Gomez a La Confessione di venerdì 27 novembre alle 22.45 su Nove

Dopo l’edizione cult conclusa a gennaio, Peter Gomez torna sul Nove con il suo programma di interviste a personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, ...

È possibile seguirlo in diretta il 28 novembre alle 18,30 sulle pagine Facebook del sindaco Nardella e de La Nazione: modera la direttrice Agnese Pini ...Dopo l’edizione cult conclusa a gennaio, Peter Gomez torna sul Nove con il suo programma di interviste a personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, ...