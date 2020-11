GFVip5: Alba Parietti prende il posto di FrancescoOppini (Di venerdì 27 novembre 2020) Totalmente all'insaputa del figlio Francesco Oppini, Alba Parietti ha pubblicato sui social un post molto particolare: ecco di cosa si tratta Grande Fratello Vip 5: Alba Parietti sostituisce il figlio Francesco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Totalmente all'insaputa del figlio Francesco Oppini,ha pubblicato sui social un post molto particolare: ecco di cosa si tratta Grande Fratello Vip 5:sostituisce il figlio Francesco su Notizie.it.

zanna17222792 : Le 0ppiners che fanno la tragedia greca perché una persona ha scritto ad Alba Parietti e loro intanto creano disagi… - alessia2405_ : RT @toouchy: IL PROSSIMO TWEET CHE LEGGO CONTRO OPPINI VI QUERELO TUTTI COME ALBA PARIETTI. B A S T A #gfvip #GFVIP5 - carlaesamuel : RT @toouchy: IL PROSSIMO TWEET CHE LEGGO CONTRO OPPINI VI QUERELO TUTTI COME ALBA PARIETTI. B A S T A #gfvip #GFVIP5 - DesireeSbarbat1 : RT @toouchy: IL PROSSIMO TWEET CHE LEGGO CONTRO OPPINI VI QUERELO TUTTI COME ALBA PARIETTI. B A S T A #gfvip #GFVIP5 - toouchy : IL PROSSIMO TWEET CHE LEGGO CONTRO OPPINI VI QUERELO TUTTI COME ALBA PARIETTI. B A S T A #gfvip #GFVIP5 -