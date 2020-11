GF Vip | la richiesta del concorrente | “Un bagno per masturbarsi”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 27 novembre 2020) "M'aggia sfugà, se no mi do le testate nel muro". Andrea Zelletta, dopo aver saputo che il Grande Fratello Vip terminerà a febbraio, è tornato alla carica con unamolto particolare: unprivato e un mini-schermo per potersi "sfogare". Spiega a Tommaso Zorzi e a Elisabetta Gregoraci: "Io ho fatto unaesplicita. Un, senza telecamere, due volte a settimana e un mini schermo, tracchete: m'aggià sfugà. Che sennò mi dò le testate nel muro". Elisabetta Gregoraci commenta: "Seh vabbè, deve scaricarsi un attimo". E Tommaso Zorzi ironizza: "Si, certo, come no". (Continua..) Lahot di Andrea Zelletta. Lahot dell'ex tronista di Uomini e Donne fa il paio con il fatto che non abbia ancora intelaiato alcun tipo di rapporto all'interno della ...