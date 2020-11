“Fuori dalla zona rossa | si riaprono i negozi” L’annuncio della regione Ma altre 10 sono ad alto rischio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Alcune buone notizie arrivano sul frontepandemia. Intanto l’indice RT, che misura il numero medio di persone che un infetto può contagiare, è in calo, attestandosi all’1,08. Vanno, ovviamente, fatte alcune importanti distinzioni: mentre quattro regionisotto l’1, inl’indice sta aumentando. In generale si riscontrano valori medi dell’RT tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni e Provincie Autonome. Per la prima volta, inoltre, in questa settimana si registra una diminuzione dell’incidenza di casi Covid a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 706,27 ogni 100000 abitanti nel periodo 9/11/2020 – 22/11/2020 contro 732,6 per 100000 abitanti nel periodo 2/11/2020 – 15/11/2020. Guai però a lasciarsi andare a facili entusiasmi. L’incidenza, comunque, resta molto alta, e in Italia il numero di morti pone il Paese tra ...