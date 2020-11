Formula 1, Mercedes davanti a tutti nella FP1 del Bahrain (Di venerdì 27 novembre 2020) Formula 1, le prove libere del GP del Bahrain. Hamilton davanti a Bottas e Perez nella FP1. Ferrari nelle retrovie. MANAMA (Bahrain) – Formula 1, le prove libere del GP del Bahrain. Terzultimo appuntamento del Mondiale delle quattro ruote. Un weekend con i titoli già assegnati e la testa rivolta alla prossima stagione. Formula 1, FP1 GP Bahrain: il resoconto Una prima sessione di prove libere di prove. La maggior parte dei team hanno deciso di raccogliere i dati per il 2021. Tra le squadre che hanno lavorato per il futuro anche la Ferrari. Nessuno dei due piloti della Rossa è riuscito ad entrare nella top ten. 11° Charles Leclerc davanti a Vettel. Il migliore in questa mattinata è stato ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020)1, le prove libere del GP del. Hamiltona Bottas e PerezFP1. Ferrari nelle retrovie. MANAMA () –1, le prove libere del GP del. Terzultimo appuntamento del Mondiale delle quattro ruote. Un weekend con i titoli già assegnati e la testa rivolta alla prossima stagione.1, FP1 GP: il resoconto Una prima sessione di prove libere di prove. La maggior parte dei team hanno deciso di raccogliere i dati per il 2021. Tra le squadre che hanno lavorato per il futuro anche la Ferrari. Nessuno dei due piloti della Rossa è riuscito ad entraretop ten. 11° Charles Leclerca Vettel. Il migliore in questa mattinata è stato ...

FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, tre decimi guadagnati durante la stagione - Luca_Zunino : Formula 1 Gp del Bahrain: in palio il 2° posto, con il titolo piloti già assegnato a Hamilton, e quello costruttori… - FormulaPassion : #F1 | #PL1 in Bahrain, questi i risultati - aylaf__ : RT @FormulaPassion: #F1 | Importante riconoscimento per la #Mercedes nel percorso verso la sostenibilità ambientale annunciato lo scorso ma… - lewh4milton : RT @FormulaPassion: #F1 | Importante riconoscimento per la #Mercedes nel percorso verso la sostenibilità ambientale annunciato lo scorso ma… -