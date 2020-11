DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: seconda sessione in tempo reale (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica prove libere 1 – Presentazione weekend – Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia sotto i riflettori del Bahrain International Circuit per il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti (il secondo si svolgerà sul lay-out “endurance”) a Sakhir, nei pressi di Manama. Dopo una FP1 dominata in lungo e in largo dalle Mercedes, ci si aspetta una FP2 estremamente importante nelle condizioni che i piloti affronteranno anche domani in qualifica e domenica in gara. Lewis Hamilton è partito forte ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca prove libere 1 – Classifica prove libere 1 – Presentazione weekend – Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelladi prove libere del Gran Premio del2020, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia sotto i riflettori delInternational Circuit per il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti (il secondo si svolgerà sul lay-out “endurance”) a Sakhir, nei pressi di Manama. Dopo una FP1 dominata in lungo e in largo dalle Mercedes, ci si aspetta una FP2 estremamente importante nelle condizioni che i piloti affronteranno anche domani in qualifica e domenica in gara. Lewis Hamilton è partito forte ...

SkySportF1 : ? #Hamilton vola in Bahrain (?? #FP1) ?? Ferrari fuori dalla top-10, testacoda per #Verstappen Il resoconto ?… - Luca_Zunino : Formula 1 Gp del Bahrain: in palio il 2° posto, con il titolo piloti già assegnato a Hamilton, e quello costruttori… - monica_vecchi : F1, GP Bahrain 2020: diretta delle prove libere a Sakhir. FP1 a Hamilton, Ferrari lontane | Sky Sport - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ? #Hamilton vola in Bahrain (?? #FP1) ?? Ferrari fuori dalla top-10, testacoda per #Verstappen Il resoconto ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? #Hamilton vola in Bahrain (?? #FP1) ?? Ferrari fuori dalla top-10, testacoda per #Verstappen Il resoconto ? -