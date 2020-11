Crolla il fabbricato di un mobilificio | paura nel napoletano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ildi una Poggiomarino è stato interessato da un crollo: il cedimento ha avuto luogo in via nuova San Marzano. Crolloa Poggiomarino: ambulanze e pompieri sul posto su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Crolla fabbricato

NapoliToday

Stando alle prime informazioni, le persone all’interno del fabbricato avevano già avvertito alcuni scricchiolii e hanno fatto in tempo a scappare ...E' avvenuto in un noto mobilificio di Poggiomarino. Sul posto ambulanze del 118 e vigili del fuoco Crolla fabbricato a Poggiomarino in via nuova San Marzano. Secondo le prime ricostruzioni il cediment ...