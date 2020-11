Covid, muore 33enne incinta: comunità in lutto per Veronica (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – lutto a Nocera Inferiore per la morte di Veronica Stile, l’avvocatessa 33enne incinta di quattro mesi deceduta alle prime luci dell’alba al Policlinico di Napoli. La giovane era positiva al Covid, ma pare fosse affetta anche da leucemia. Il sindaco Manlio Torquato ha voluto esprimere il suo dolore: “Speravo, stamane, di poter salutare questa incredibile settimana con le immagini del San Francesco illuminato. Ma la luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi. Non saprei dire ora quanto il Covid c’entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –a Nocera Inferiore per la morte diStile, l’avvocatessadi quattro mesi deceduta alle prime luci dell’alba al Policlinico di Napoli. La giovane era positiva al, ma pare fosse affetta anche da leucemia. Il sindaco Manlio Torquato ha voluto esprimere il suo dolore: “Speravo, stamane, di poter salutare questa incredibile settimana con le immagini del San Francesco illuminato. Ma la luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi. Non saprei dire ora quanto ilc’entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi ...

