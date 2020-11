Covid-19. Sulla “colpa grave” dei medici Ugl scrive ai dirigenti delle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane: “Chiarire quali coperture assicurative vi siano per il personale di discipline diverse temporaneamente destinato a lavorare in area Covid” (Di venerdì 27 novembre 2020) Le sigle sindacali regionali Ugl medici e Ugl sanità hanno inviato una nota, all’indirizzo dei direttori generali e sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere di tutta la Sicilia, per porre l’attenzione Sulla problematica della responsabilità professionale ed in particolare della “colpa grave” che vede da vicino coinvolti i dirigenti medici impegnati nella lotta al Covid-19. ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di venerdì 27 novembre 2020) Le sigle sindacali regionali Ugle Ugl sanità hanno inviato una nota, all’indirizzo dei direttori generali e sanitarieddi tutta la Sicilia, per porre l’attenzioneproblematica della responsabilità professionale ed in particolare dellache vede da vicino coinvolti iimpegnati nella lotta al-19. ... L'articolo UGL SICILIA.

VincenzoDeLuca : ??ZONE COVID, SULLA DECISIONE DEL GOVERNO IMMUTATA STIMA E COMMOSSA PARTECIPAZIONE ?? - Linkiesta : Il #M5S dà via libera al #Mes ma senza prendere i fondi, la ministra dei #trasporti ora ritratta sulla capienza de… - ricpuglisi : Anche io ho firmato la petizione sulla trasparenza. Perché siamo cittadini e non sudditi. #CiSiamoFidati… - live_dom : RT @borghi_claudio: Ricordiamo dove eravamo rimasti sulla riforma del MES prima che si sospendesse tutto causa covid. ?? La trattativa segr… - Ilgava1 : RT @lafillerousse_: Certo che la voce off della pubblicità sulla task force covid anche meno angosciata, please! -